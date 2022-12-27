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Политика
27 декабря 2022  13:17

Путин обсудил с Пашиняном Нагорный Карабах и отношения с Азербайджаном

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Президент России Владимир Путин встретился сегодня с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Никол Владимирович, совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, и коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно: за десять месяцев текущего года 73% рост товарооборота. Это хороший результат», — заметил глава российского государства.

Путин напомнил, что главной проблемой в регионе остается ситуация на Южном Кавказе — все вопросы, связанные с урегулированием в Нагорном Карабахе. Также важно в целом развитие армяно-азербайджанских отношений. «Так что, как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях», — заметил он.

#Владимир Путин #Никол Пашинян #нагорный карабах
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