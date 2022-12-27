Путин обсудил с Пашиняном Нагорный Карабах и отношения с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин встретился сегодня с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Никол Владимирович, совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, и коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно: за десять месяцев текущего года 73% рост товарооборота. Это хороший результат», — заметил глава российского государства.

Путин напомнил, что главной проблемой в регионе остается ситуация на Южном Кавказе — все вопросы, связанные с урегулированием в Нагорном Карабахе. Также важно в целом развитие армяно-азербайджанских отношений. «Так что, как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях», — заметил он.