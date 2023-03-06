Путин обсудил с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры государств обсудили ряд двусторонних вопросов, в частности касающихся торгово-экономического сотрудничества.

«Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере», — сообщается в телеграм-канале Кремля.