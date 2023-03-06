news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 6 марта 2023 18:39

Путин обсудил с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры государств обсудили ряд двусторонних вопросов, в частности касающихся торгово-экономического сотрудничества.

«Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере», — сообщается в телеграм-канале Кремля.

#Официальная хроника #Владимир Путин #телефонный разговор
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное