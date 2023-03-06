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Путин обсудил с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры государств обсудили ряд двусторонних вопросов, в частности касающихся торгово-экономического сотрудничества.
«Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере», — сообщается в телеграм-канале Кремля.
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