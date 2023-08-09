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Политика 9 августа 2023 20:01

Путин обсудил с Мирзиеевым развитие российско-узбекистанских отношений

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Путин обсудил с Мирзиеевым развитие российско-узбекистанских отношений
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического союзничества и партнерства, а также договорились усилить контакты на различных уровнях.

#Владимир Путин #телефонный разговор #Шавкат Мирзиеев #Узбекистан
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