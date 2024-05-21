Путин обсудил с Мирзиеевым предстоящий визит в Узбекистан

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры обсудили предстоящий визит главы российского государства в республику, сообщает пресс-служба Кремля.

«В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин рассказал Шавкату Мирзиееву об итогах недавнего государственного визита в КНР и переговоров с Председателем Китая Си Цзиньпином.

Президенты выразили готовность к дальнейшему укреплению российско-узбекистанских отношений.