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Путин обсудил с Мирзиеевым предстоящий визит в Узбекистан
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры обсудили предстоящий визит главы российского государства в республику, сообщает пресс-служба Кремля.
«В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Владимир Путин рассказал Шавкату Мирзиееву об итогах недавнего государственного визита в КНР и переговоров с Председателем Китая Си Цзиньпином.
Президенты выразили готовность к дальнейшему укреплению российско-узбекистанских отношений.
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