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Путин обсудил с Мантуровым и Чемезовым промышленность и работу «Ростеха»
Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности главы Минпромторга Денисом Мантуровым и гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В центре внимания оказались вопросы, связанные с промышленностью и работой государственной корпорации.
«Совсем недавно на встрече с Правительством — Денис Валентинович слышал, о чем я говорил, — говорил о том, чтобы до формирования нового состава Правительства у нас не было никаких сбоев в текущей работе», — отметил, обращаясь к собеседникам, Путин.
Он напомнил, что в ведении главы Минпромторга находится вся промышленность — как гражданская, так и оборонная. Большой объем работы связан с деятельностью «Ростеха».
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