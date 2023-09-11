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Путин обсудил с Кожемяко ситуацию с наводнением в Приморье
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава региона рассказал ему о восстановлении пострадавших от подтопления населенных пунктов.
Кожемяко напомнил, что первая волна наводнения произошла 12 августа — от нее пострадали в том числе Уссурийск, Октябрьский район. 29 августа из-за тайфуна пострадали Хасанский район, Дальнереченск и другие населенные пункты. В спасательных работах задействовали МЧС, военных, Тихоокеанский флот.
«Поэтому здесь мы, в первую очередь, конечно спасли жителей. 96 населённых пунктов было отрезано, не было автомобильного сообщения, не было электроснабжения, водоснабжения в этих населённых пунктах, поэтому приходилось, конечно, всё это время решать вопросы по восстановлению», — поделился губернатор.
Он подчеркнул, что к настоящему моменту сообщение удалось восстановить со всеми населенными пунктами.
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