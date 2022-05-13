Путин обсудил с Канцлером ФРГ гуманитарную ситуацию на Украине

В ходе телефонного разговора Президент России Владимир Путин поделился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем своим видением текущей гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, российский лидер подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции, которую РФ проводит на Украине.

Путин также упомянул об эвакуации гражданских лиц при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста с осажденного российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом», — добавили в пресс-службе.

Путин и Шольц условились, что дискуссия по всем вышеперечисленным вопросам продолжится по различным каналам.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

После начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее, основываясь только на сведениях из официальных российских источников. Позднее был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.