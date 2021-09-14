Путин обсудил с Президентом Ирана борьбу с Covid-19 и СВПД

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси затронул тему борьбы с коронавирусом Covid-19 и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях. В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 17 сентября, к которому Путин присоединится в режиме онлайн-конференции, стороны обсудили актуальные вопросы работы в рамках этой организации.