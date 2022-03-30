Путин обсудил с главой Ингушетии социально-экономическое развитие региона

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Они затронули вопросы борьбы с пандемией, строительства школ и долгов по социальным выплатам.

Руководитель региона напомнил, что Путин ставил перед ним задачу закрыть все задолженности республики по выплатам.

«Когда нам Минфин выделил [средства], подтвердили, и у нас – ни одного рубля задолженности по социальным выплатам всех категорий. Мы закрыли это. Сейчас в этом направлении и продолжаем», — приводит пресс-служба Кремля слова главы региона.

Также в республике построено здание для санаторно-курортного лечения ветеранов и престарелых.

Ингушетия также продвинулась в вопросе борьбы с коронавирусом. С помощью федеральных властей руководство региона устранило нехватку лекарств, оборудования и специалистов.

Строительная сфера растет. Но тут регион столкнулся с проблемой малоземелья, отметил Махмуд-Али Калиматов.

Владимир Путин указал на проблему – в республике не хватает школ.

«Пока всё-таки проблема полностью не решена: ещё очень много ребятишек занимаются во вторую и третью смену», — сказал Президент.

Глава Ингушетии согласился, проблема есть. Но Минпросвещения помогает, стройка идет. Мест в школах не хватает еще и потому, что в республике высокая рождаемость, уверен Калиматов.