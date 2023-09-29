Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым работу с добровольцами

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Президент России Владимир Путин накануне встретился с замглавы Минобороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке, входившим ранее в руководство «Вагнера», Андреем Трошевым. Обсуждались формирование и социальные гарантии для добровольческих подразделений, сообщает пресс-служба Кремля.

«На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — обратился глава государства к Трошеву.

Путин напомнил, что в России действует фонд «Защитники Отечества», и подчеркнул, что социальные гарантии должны быть одинаковы для всех бойцов, «вне зависимости от статуса человека».

Участники встречи рассказали Президенту о работе, которая проводится в этих направлениях.