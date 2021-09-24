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24 сентября 2021  17:45

Путин обсудил с членами Совбеза РФ создание Союзного государства с Беларусью

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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России обсудил параметры дальнейшего строительства Союзного государства с Республикой Беларусь после завершения периода переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Российский лидер также затронул вопрос обеспечения безопасности России и соседней дружественной страны. 

«Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему», — констатировал внимание глава государства. 

Встреча с членами Совета безопасности традиционно прошла в режиме видеоконференции.

Участие в совещании приняли Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

#Беларусь #Россия #безопасность #Владимир Путин #совещание #совет безопасности #Союзное государство
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