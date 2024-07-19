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Путин обсудил с членами Совбеза вопросы безопасности при проведении мероприятий
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе заседания были затронуты вопросы, связанные с обеспечением внутренней безопасности при проведении значимых общественно-политических мероприятий. Соответствующий доклад представил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Из сообщения следует, что далеко не все постоянные члены Совбеза приняли участие в совещании. Не было Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, специального представителя Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, министров внутренних и иностранных дел Владимира Колокольцева и Сергея Лаврова.
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