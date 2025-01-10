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Путин обсудил с членами Совбеза тему безопасности при празднования 80-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза меры безопасности, которые намерены принять при проведении праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает пресс-служба Кремля, участниками совещания стали глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.
Отметим, что Путин проводит такие встречи на регулярной основе. Ранее заседание с постоянными членами Совбеза прошло 28 декабря. На нем стороны обсудили взаимодействие РФ с «ближайшими друзьями, коллегами, партнерами, союзниками», включая отношения со странами Каспийского региона.
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