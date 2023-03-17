Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Каспийском регионе

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Обращаясь к участникам совещания, российский лидер заметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен, как и было обговорено ранее, доложить о взаимодействии со странами Каспийского региона.

«Поговорим по отдельным вопросам, а их там много, это всё наши соседи. Большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится: экономического, политического характера и в сфере безопасности», — сказал Путин.

Другие подробности совещания на сайте Кремля не приведены. Неизвестно, обсуждали ли его участники какие-либо другие проблемы.