Путин обсудил с членами Совбеза подготовку саммита «Россия – Африка»

Президент России Владимир Путин сегодня провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Открывая встречу, он попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова доложить о своей командировке в дружественные африканские страны в рамках подготовки к саммиту «Россия — Африка», сообщает пресс-служба Кремля.

«Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита "Россия - Африка" и был в командировке в нескольких дружественных нам странах, попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», – сказал Путин.

Напомним, второй саммит «Россия-Африка» пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге.