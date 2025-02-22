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Политика 22 февраля 2025 18:11

Путин обсудил с членами Совбеза отношения со странами СНГ

Путин обсудил с членами Совбеза отношения со странами СНГ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ развитие отношений с государствами постсоветского пространства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня вопрос связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнерами, коллегами, соседями по постсоветскому пространству», – заметил российский лидер.

В роли докладчиков выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Главу МИД Путин попросил рассказать о последних зарубежных поездках. Доклад руководителя ФСБ был посвящен «направлению обеспечения безопасности».

#Владимир Путин #совет безопасности рф
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