Путин обсудил с членами Совбеза отношения со странами СНГ

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ развитие отношений с государствами постсоветского пространства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня вопрос связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнерами, коллегами, соседями по постсоветскому пространству», – заметил российский лидер.

В роли докладчиков выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Главу МИД Путин попросил рассказать о последних зарубежных поездках. Доклад руководителя ФСБ был посвящен «направлению обеспечения безопасности».