Путин обсудил с членами Совбеза меры по повышению пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. Его участники обсудили в том числе «вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период».

Помимо постоянных членов Совбеза, участие в обсуждении упомянутых выше проблем приняли первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, помощник Президента России Игорь Левитин, глава МЧС РФ Александр Куренков и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.