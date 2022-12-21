Путин обсудил с членами Совбеза концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Главной темой обсуждения стала концепция внешней политики России. Глава государства заслушал ряд докладов, посвященных данной теме.

«Уважаемые коллеги, добрый день! Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик — министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров», — открыл совещание Путин.