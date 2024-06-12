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Общество 12 июня 2024 13:46

Путин обсудил с Белоусовым и Герасимовым ход СВО

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Президент РФ Владимир Путин провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Встреча прошла поздно вечером, 11 июня, накануне Дня России, сообщает пресс-служба Кремля.

Участники совещания доложили Путину о ходе СВО и о том, как планируется продолжать боевые действия.

Выслушав доклады, российский лидер провел с каждым из присутствующих отдельные встречи. Подробности и детали этих переговоров не уточняются.

#Владимир Путин #андрей белоусов #валерий герасимов
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