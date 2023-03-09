Путин обсудил с ас-Сиси зерновую сделку и поставки сельхозпродукции в Египет

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили совместные проекты в сфере энергетики, а также зерновую сделку, сообщает пресс-служба Кремля.

«Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней Межправительственной комиссии», — отмечается в сообщении.

Владимир Путин поделился с собеседником российскими подходами к стамбульским договоренностям по вывозу зерна из украинских портов, а также экспорту из РФ продовольствия и удобрений на мировые рынки. Президент РФ акцентировал важность их комплексного выполнения.

В заключение стороны условились о координации усилий для урегулирования кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.