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Путин обсудил с ас-Сиси зерновую сделку и поставки сельхозпродукции в Египет
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили совместные проекты в сфере энергетики, а также зерновую сделку, сообщает пресс-служба Кремля.
«Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней Межправительственной комиссии», — отмечается в сообщении.
Владимир Путин поделился с собеседником российскими подходами к стамбульским договоренностям по вывозу зерна из украинских портов, а также экспорту из РФ продовольствия и удобрений на мировые рынки. Президент РФ акцентировал важность их комплексного выполнения.
В заключение стороны условились о координации усилий для урегулирования кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
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