Путин обсудил работу в формате ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили работу в формате ОПЕК+, а также ряд международных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией», — говорится в сообщении.

Стороны положительно оценили работу в формате ОПЕК+, которая направлена на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, а также оценили ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене.

В заключение Владимир Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным месяцем Рамазан. Также собеседники условились о продолжении контактов.