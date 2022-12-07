Путин обсудил потолок цен на российскую нефть с Президентом ОАЭ

Сделка «ОПЕК плюс», сотрудничество в торговле, энергетике и логистике, потолок цен на нефть из РФ — эти и другие темы обсудили сегодня Президент России Владимир Путин и Президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили продвижение торгово-экономической кооперации, сотрудничество в транспортно-логистической и энергетической сферах.

«Отмечена эффективность совместной работы в рамках „ОПЕК плюс“ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами – участниками согласованных решений», — говорится в сообщении.

Коснувшись этой темы, Путин и Аль Нахайян также обсудили попытки ЕС, «Большой семерки» и Австралии ограничить стоимость российской нефти.

В заключение Путин вновь поздравил собеседника и жителей ОАЭ с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов.