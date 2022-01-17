Путин обсудил по телефону с Имран Ханом развитие российско-пакистанских связей

Вопросы развития российско-пакистанских связей обсудил сегодня по телефону Президент России Владимир Путин с Премьер-министром Пакистана Имран Ханом. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, включая борьбу с распространением коронавируса Covid-19.

Имран Хан сообщил Путину, что пакистанское общество и в целом мусульманский мир поддерживают заявления Президента РФ о недопустимости «любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы». Такое мнение российский лидер высказал на ежегодной большой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря.

Президент России и Премьер-министр Пакистана условились о продолжении контактов.