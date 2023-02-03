Путин обсудил борьбу с терроризмом с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ борьбу с терроризмом. Оперативное совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны. На протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира, а сегодня для нас имеет особое значение. Речь идет о борьбе с терроризмом», — заявил, открывая совещание, глава государства.

После этого выступили несколько докладчиков, причем в сообщении Кремля по имени назван только один из них — это директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.