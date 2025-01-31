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Политика 31 января 2025 14:21

Путин обсудил аспекты борьбы с терроризмом с Совбезом РФ

Путин обсудил аспекты борьбы с терроризмом с Совбезом РФ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Темой обсуждения стал один из аспектов борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня рассмотрим один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. Докладчик — Бортников Александр Васильевич, директор Федеральной службы безопасности», — заметил, открывая совещание, глава государства.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Из сообщения пресс-службы Кремля следует, что из постоянных членов Совета безопасности в нем не участвовали заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

#Владимир Путин #совет безопасности рф #борьба с терроризмом
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