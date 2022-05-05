Путин: Общество «Знание» — это как энциклопедия, только вживую

Президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем. Стороны обсудили проекты, реализованные за год после обновления проекта, а также его перспективы, сообщает пресс-служба Кремля.

Древаль рассказал, что за год работы обществу удалось привлечь более 40 млн человек, а его научно-просветительский контент набрал не менее 400 млн просмотров. При этом наибольшим откликом у молодежи пользуется тема новых возможностей, открывающихся в разных сферах, и история страны. Чтобы удовлетворить интерес молодых людей, «Знание» провело просветительский марафон, участниками которого стали эксперты, ученые, бизнесмены и деятели культуры, которые рассказали о новых возможностях в разных сферах.

«Возвращаясь к теме истории и новых возможностей, огромный, уже традиционный, самый крупный, пожалуй, просветительский марафон, который пройдет в этом году в мае, мы тоже посвятили теме новых возможностей, новых горизонтов и теме роли России в мире», — заметил гендиректор «Знания» и пригласил Президента провести открытый урок в рамках мероприятия.

Также глава государства отметил, что просветительский контент от профессионалов, который собирает «Знание», превращает проект в живую энциклопедию.

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. <...> Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, — это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую», — отметил Владимир Путин.