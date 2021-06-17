Путин: Образ Байдена в СМИ не соответствует действительности

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва «Высшая школа госуправления» заявил, что образ американского коллеги Джо Байдена, который рисует российская и американская пресса, не имеет ничего общего с реальностью. Слова президента приводятся в телеграм-канале телеканала RT.

«Он же в длительной поездке, прилетел из-за океана, джет-лаг, смена часовых поясов. Даже я когда летаю, это выбивает из колеи. Но он выглядит бодрым, мы говорили с глазу на глаз два часа, он полностью в материале», — рассказал российский лидер.

Путин также высказался по поводу «шпаргалок», замеченных у Президента США во время саммита в Женеве.

«Время от времени заглядывал в свои записи, но мы все так делаем», — заметил он.

Глава государства подчеркнул, что Байден — профессионал, и надо очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить, потому что Президент США «ничего не пропускает».

16 июня в швейцарской Женеве состоялась первая личная встреча лидеров России и США с момента вступления Джо Байдена в должность президента.