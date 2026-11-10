Путин обратился к участникам форума «Жить и воспитываться в семье»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей V Всероссийского форума по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье». В своем обращении глава государства отметил работу по защите прав детей и укреплению семейных ценностей.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент подчеркнул, что форум объединяет представителей профильных ведомств, некоммерческих организаций, волонтерских и благотворительных объединений, СМИ и экспертного сообщества. По его словам, это свидетельствует об актуальности обсуждаемых вопросов и внимании к ним со стороны государства и общества.

«За прошедшее время была проделана большая созидательная работа, направленная на защиту интересов детей и укрепление семейных ценностей», – говорится в обращении.

Отдельно Владимир Путин отметил деятельность уполномоченного при президенте России по правам ребенка и региональных детских омбудсменов. Благодаря их работе многие семьи смогли преодолеть трудные жизненные ситуации, а дети обрели дом, любовь и заботу.

Глава государства также выразил надежду на продолжение работы Фонда защиты детей, в том числе по поддержке многодетных семей и близких участников специальной военной операции, реализации социальных и просветительских проектов, а также содействию воспитанию подрастающего поколения.

В завершение Владимир Путин пожелал участникам форума конструктивных и плодотворных дискуссий.

Вопросы поддержки семей с детьми и укрепления семейных ценностей входят в число приоритетов национального проекта «Семья».