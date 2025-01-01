Путин обратился к россиянам по случаю Нового года

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на фоне Московского Кремля поздравил жителей России с наступающим 2025 годом.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Буквально через несколько минут вступит в свои права новый 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности», — заметил глава государства.

«Да, нам предстоит еще многое решить. Но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития. Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что всё будет хорошо, будем идти только вперед», — выразил уверенность он.

«Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом. А стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», — убежден Путин.

Затем Президент обратился к участникам специальной военной операции. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России — вместе с нашими бойцами и командирами. Вы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас!» — подчеркнул он.

«В вашу честь, во славу 80-летия Великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества. Мы — дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов», — добавил Путин.

«Дорогие друзья, мы всегда относимся к встрече Нового года тепло и радушно. И надеемся, что наши мечты и помыслы, самые добрые намерения обязательно исполнятся. До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди — это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи», — обратил внимание Президент РФ.

«Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России! Когда мы вместе, всё исполнится! С Новым годом, дорогие друзья! С Новым, 2025 годом!» — заключил Владимир Путин.

Видео: пресс-служба Кремля.