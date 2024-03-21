Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин обратился к россиянам по поводу итогов выборов: Это не просто «победа»
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по случаю подведения официальных итогов голосования по выборам главы государства.
«Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», - цитирует Кремль обращение Президента.
Путин обратил внимание на то, что избирательная кампания была напряжённой и крайне ответственной, ведь россияне выбирали путь России на следующие шесть лет, голосовали за будущее своих детей.
Он также поблагодарил россиян, которые пришли на выборы.
«Вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение», - сказал российский лидер.
Помимо этого, глава государства поблагодарил россиян за поддержку своей кандидатуры, подчеркнув, что это не просто «победа», а «поддержка политического и экономического курса РФ».
«Благодарю всех вас за доверие. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует ещё большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем всё, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в Послании, были реализованы», - заверил обращение Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»