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Здоровье
18 июня 2022  18:20

Путин заявил о важности увеличения продолжительности жизни в России

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Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах России заявил о важности увеличения продолжительности жизни в России и сохранения здоровья граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это важно и для сохранения здоровья, и для будущего нации. Ее приумножения и увеличения возраста жизни. В общем, для будущих поколений, для детей», — сказал глава государства.

Ранее министр здравоохранения РТ Марат Садыков заметил, что снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни — это одни из главных целей системы здравоохранения в Татарстане, о чем сообщал «Татар-информ».

#Владимир Путин #здоровье
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