Путин обратил внимание на работу РПЦ по укреплению связей с соотечественниками за рубежом

Русская православная церковь осуществляет большую работу по укреплению связей жителей России с соотечественниками, проживающими за рубежом. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам мероприятия, посвященного 75-летию учреждения Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

«Создание ОВЦС открыло новые широкие возможности для плодотворной миротворческой, просветительской деятельности Русской православной церкви, обеспечило ее успешное взаимодействие с другими поместными православными церквями, с представителями иных религий, с государственными институтами, общественными организациями», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

«И, конечно, самой глубокой признательности достойна ваша масштабная неустанная работа по укреплению духовных и культурных связей с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом», — добавил Путин.

По мнению российского лидера, ОВЦС продолжает традиции ответственного служения, участвует в реализации благотворительных инициатив и вносит серьезный вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества. «Желаю вам доброго здоровья и успехов в многотрудной и благородной работе», — завершил Президент свое обращение.