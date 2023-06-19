Путин обозначил ключевые проблемы в Новгородской области

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Новгородской области Андреем Никитиным перечислил проблемы, на которые губернатору следует обратить особое внимание. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что в регионе, как и во многих других субъектах Федерации, сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте среди причин ранней смертности.

«Вы знаете, нужно, конечно, обратить внимание на те проблемы, которые вам хорошо известны. Тем не менее над ними надо работать, над устранением этих проблем», — подчеркнул Путин.

Он также попросил обратить внимание на качество воды в области, так как это капиталоемкий вопрос, который требует времени, но не должен оставаться вне поля зрения.

«Но есть еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, — смертность на дороге высокая очень. С чем это связано?» — поинтересовался глава государства.

Никитин ответил, что частые ДТП связаны с федеральными дорогами, в частности, с трассой М10. Ее активно расширяют, и это требует проведения соответствующих мероприятий по поддержанию безопасности дорожного движения.