news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 19 июня 2023 15:18

Путин обозначил ключевые проблемы в Новгородской области

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Новгородской области Андреем Никитиным перечислил проблемы, на которые губернатору следует обратить особое внимание. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что в регионе, как и во многих других субъектах Федерации, сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте среди причин ранней смертности.

«Вы знаете, нужно, конечно, обратить внимание на те проблемы, которые вам хорошо известны. Тем не менее над ними надо работать, над устранением этих проблем», — подчеркнул Путин.

Он также попросил обратить внимание на качество воды в области, так как это капиталоемкий вопрос, который требует времени, но не должен оставаться вне поля зрения.

«Но есть еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, — смертность на дороге высокая очень. С чем это связано?» — поинтересовался глава государства.

Никитин ответил, что частые ДТП связаны с федеральными дорогами, в частности, с трассой М10. Ее активно расширяют, и это требует проведения соответствующих мероприятий по поддержанию безопасности дорожного движения.

#Владимир Путин #Новгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное