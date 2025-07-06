Путин обозначил ключевые направления сотрудничества стран БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС продолжают активную работу по углублению сотрудничества в приоритетных сферах. Его слова приводит РИА Новости.

Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании саммита объединения, которое прошло в формате видеоконференции.

По словам главы государства, взаимодействие развивается в таких ключевых направлениях, как политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурно-гуманитарные контакты.