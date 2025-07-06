news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 6 июля 2025 18:04

Путин обозначил ключевые направления сотрудничества стран БРИКС

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС продолжают активную работу по углублению сотрудничества в приоритетных сферах. Его слова приводит РИА Новости.

Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании саммита объединения, которое прошло в формате видеоконференции.

По словам главы государства, взаимодействие развивается в таких ключевых направлениях, как политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурно-гуманитарные контакты.

#БРИКС #сотрудничество #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На территории Татарстана опять объявлен режим «Беспилотная опасность»

На территории Татарстана опять объявлен режим «Беспилотная опасность»

6 июля 2025
Раис Татарстана об итогах «Батырлар»: «Республика получит команду сильных духом лидеров»

Раис Татарстана об итогах «Батырлар»: «Республика получит команду сильных духом лидеров»

5 июля 2025