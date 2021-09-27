Путин обозначил главных врагов России

Главными врагами России являются бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Такое мнение на встрече с Правительством РФ выразил Президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что в России еще есть, над чем работать. Назвав главных противников, Путин подчеркнул, что первостепенная цель — «повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны».

Президент добавил, что работу в министерствах и ведомствах страны нужно настроить на максимально эффективное выполнение поставленных задач.