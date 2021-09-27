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27 сентября 2021  14:58

Путин обозначил главных врагов России

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Главными врагами России являются бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Такое мнение на встрече с Правительством РФ выразил Президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что в России еще есть, над чем работать. Назвав главных противников, Путин подчеркнул, что первостепенная цель — «повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны». 

Президент добавил, что работу в министерствах и ведомствах страны нужно настроить на максимально эффективное выполнение поставленных задач.

#Правительство РФ #владимир путин
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