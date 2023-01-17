Путин: Оборонно-промышленный комплекс России набрал серьезные обороты за последний год

Оборонно-промышленный комплекс России за последний год набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Об этом на совещании по экономическим вопроса сказал Президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности», – заявил глава государства.

По его словам, предприятия работают в несколько смен, а ряд из них – круглосуточно. Путин поблагодарил специалистов, работающих в ОПК, за напряженный и ответственный труд, отметив, что его значимость сегодня особенно высока.