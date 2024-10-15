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Путин обновил состав Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Состав Совета при Президенте РФ по культуре и искусству обновлен. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Согласно документу, в состав совета вошли руководитель Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель - директор МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин и руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
Среди прежних членов состава остались руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров (глава совета), а также помощник Президента Владимир Мединский (секретарь совета).
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