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Культура 15 октября 2024 21:04

Путин обновил состав Совета при Президенте РФ по культуре и искусству

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Состав Совета при Президенте РФ по культуре и искусству обновлен. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, в состав совета вошли руководитель Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель - директор МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин и руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Среди прежних членов состава остались руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров (глава совета), а также помощник Президента Владимир Мединский (секретарь совета).

#Владимир Путин #советы #культура
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