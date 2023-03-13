Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин обновил Концепцию госполитики в сфере международного развития
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вносятся изменения в Концепцию государственной политики страны в сфере содействия международному развитию, которая касается помощи развивающимся странам. Документ размещен на портале правовой информации.
В новой редакции одним из принципов российской государственной политики называется «отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права государств – получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из таких государств». Прежде этого положения не было.
Также отмечается, что поддержку странам следует оказывать «на основе открытости, прозрачности и предсказуемости», ранее в документе было указано «оказание адресной помощи и стремление к диалогу».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»