Путин обновил Концепцию госполитики в сфере международного развития

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вносятся изменения в Концепцию государственной политики страны в сфере содействия международному развитию, которая касается помощи развивающимся странам. Документ размещен на портале правовой информации.

В новой редакции одним из принципов российской государственной политики называется «отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права государств – получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из таких государств». Прежде этого положения не было.

Также отмечается, что поддержку странам следует оказывать «на основе открытости, прозрачности и предсказуемости», ранее в документе было указано «оказание адресной помощи и стремление к диалогу».