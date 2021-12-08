Путин обеспокоен размещением военных баз на Украине в случае ее вступления в НАТО

После принятия Украины в НАТО на ее территории будут размещены соответствующие военные базы и угрожающее безопасности России оружие, что не может не беспокоить, заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции с премьером Греции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что расширение военного потенциала НАТО на востоке при помощи Украины – это один из важнейших вопросов безопасности РФ в перспективе. Он отметил, что решения организации не должно нарушать интересы других стран и посягать на их безопасность.

«Один из тезисов очень простой, мы об этом тоже говорили, конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других стран, и не подрывать безопасность других стран, в данном случае России», — подчеркнул Путин.