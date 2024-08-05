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Политика 5 августа 2024 16:18

Путин: Обеспечение безопасности остается одним из важнейших приоритетов

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Путин: Обеспечение безопасности остается одним из важнейших приоритетов
Фото: пресс-служба Кремля

Обеспечение безопасности и интересов граждан РФ остается главной задачей всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат. Об этом на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил Президент Владимир Путин.

Для обеспечения безопасности необходимы стабильное функционирование ВС России, их развитие, снабжение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка российских военных, которые находятся на линии боевого соприкосновения и рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов государства, и членов их семей.

«Вот это всё будет приоритетом для будущей работы парламента уже в осеннюю сессию», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

#Владимир Путин #спецоперация
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