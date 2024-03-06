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Путин: Обеспечение безопасности атомной энергетики — это вопрос планетарного масштаба
Обеспечение стандартов безопасности атомной энергетики — это проблема планетарного масштаба. Поэтому Россия рассчитывает на помощь и поддержку МАГАТЭ в этом вопросе, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в Сочи.
Россия готова делиться своими наработками в этой отрасли со всеми заинтересованными партнерами. Ее проекты осуществляются во многих странах мира.
«Почему я говорю о вашей помощи и поддержке — потому что очень важно абсолютно без всякого преувеличения в планетарном масштабе обеспечение безопасности и соблюдение стандартов безопасности атомной энергетики во всем мире. Мы готовы к дальнейшей работе по всем этим направлениям, благодарны вам за встречные шаги по укреплению нашей совместной работы и, безусловно, готовы к обсуждению всех вопросов, которые вы считаете актуальными», — заметил глава государства.
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