Путин обещал ускорить работу по оказанию помощи бойцам ЧВК и защитникам Донбасса

Ровно год назад в России начал работу фонд «Защитники Отечества», который оказывает помощь участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям. За это время его команда выросла до 3,5 тысячи человек. Вопросы и проблемы, с которыми столкнулась организация, обсудили сегодня Президент России Владимир Путин и руководитель фонда Анна Цивилева.

В составе фонда работают и сами ветераны специальной операции, члены семей бойцов, в том числе погибших. По мнению Владимира Путина, именно они больше всех нацелены на «разбюрокрачивание системы принятия решений» и доведение всей необходимой помощи от государства до военнослужащих.

Цивилева отметила, что одна из основных задач фонда — помочь бойцам вернуться к мирной созидательной жизни и снизить риск проволочек, с которыми они могут столкнуться.

В то же время в этой области наблюдается ряд проблем. Это в том числе затягивание срока выдачи удостоверений ветерана боевых действий, которые необходимы для дальнейшего получения социальной поддержки. Кроме того, имеющие статус бойцов «частных военных компаний» и «защитники Донбасса» не могут получить статус инвалида боевых действий и не проходят военно-врачебные комиссии. В результате им присваивается инвалидность по общему заболеванию, что влияет на меры поддержки, которые они могут получить.

«Эффективность и важность задач, о которых вы сейчас упомянули, — имеется в виду прежде всего выполнение задач на передней линии, на линии фронта — это, конечно, первоочередные вещи. Но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее», — подчеркнул в ответ Президент России.

Он отметил, что такие вопросы должны быть отрегулированы и решаться в комплексе.

«Я сделаю все для того, чтобы Правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу. Давайте поговорим по деталям», — пообещал глава государства.