Путин обещал рассказать Пашиняну о результатах переговоров в Баку

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время разговора глава российского государства сказал собеседнику, что планирует рассказать премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров в Баку.

«Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров», - цитирует Путина РИА «Новости».

Президент России подчеркнул, что знает о намерении Азербайджана завершить все процедуры, которые связаны с разрешением и окончанием конфликта.

Напомним, Путин находится в Баку с 18 августа. Два дня он пробудет в этом городе с рабочим визитом. В понедельник Президенты РФ и Азербайджана проведут переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых должны подписать ряд документов.