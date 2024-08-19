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Путин обещал рассказать Пашиняну о результатах переговоров в Баку
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время разговора глава российского государства сказал собеседнику, что планирует рассказать премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров в Баку.
«Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров», - цитирует Путина РИА «Новости».
Президент России подчеркнул, что знает о намерении Азербайджана завершить все процедуры, которые связаны с разрешением и окончанием конфликта.
Напомним, Путин находится в Баку с 18 августа. Два дня он пробудет в этом городе с рабочим визитом. В понедельник Президенты РФ и Азербайджана проведут переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых должны подписать ряд документов.
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