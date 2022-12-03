Путин обещал проследить за регистрацией тренажера для реабилитации, разработанного в РТ

Президент РФ Владимир Путин обещал обратить внимание Минздрава и Минспорта на разработанный в Татарстане тренажер для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, испытания которого в скором времени начнутся в Центральной клинической больнице РАН. При успешной проверке разработка получит регистрационное удостоверение в качестве медицинского реабилитационного оборудования, передает ТАСС.

Разработчиком тренажера является Марат Ильясов, он руководит оздоровительно-реабилитационным центром в рамках проекта «Встал на ноги — помоги другому» НКО «Я смогу». Татарстанец обратился к главе государства с просьбой о содействии в лицензировании оборудования для использования в российских реабилитационных центрах.

Ильясов рассказал, что на разработанные тренажеры имеется восемь патентов, ведется апробация в трех татарстанских центрах.

«Уже более 3 тыс. человек позанимались на них, и у людей есть хорошие результаты: кто-то научился сидеть, кто-то — вставать и делать шаги, а кто-то полностью стал самостоятельным», — рассказал разработчик.

Владимир Путин высоко оценил достигнутый результат и отметил, что это очень благородное и правильное дело.

«Обязательно прослежу за тем, чтобы все эти процедуры [испытания и получение регистрационного удостоверения] прошли в нужные сроки, эти сроки не были затянуты необоснованно и вы получили необходимые документы», — сказал он.