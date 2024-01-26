Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин обещал проработать вопрос бесплатного провоза гумпомощи для СВО по платным трассам
Власти проработают вопрос бесплатного провоза гуманитарных грузов, доставляемой в зону спецоперации, по платным дорогам. Об этом Президент России Владимир Путин сказал во время встречи со студентами – участниками СВО в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, передает пресс-служба Кремля.
С соответствующей просьбой к главе государства обратился один из участников встречи Максим Чуданович.
«Что касается перевозки грузов по платным дорогам, то понятно, что платные дороги строятся за счет коммерческих кредитов, за счет средств компаний, которые этим занимаются, они должны как бы отбивать вложения. Тем не менее этот вопрос, касающийся перевозок волонтерских грузов, должен быть решен – они должны перевозиться бесплатно, я согласен. Надо делать аккуратно, надо принять соответствующее решение», – отметил Владимир Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»