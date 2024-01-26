Путин обещал проработать вопрос бесплатного провоза гумпомощи для СВО по платным трассам

Фото: пресс-служба Кремля

Власти проработают вопрос бесплатного провоза гуманитарных грузов, доставляемой в зону спецоперации, по платным дорогам. Об этом Президент России Владимир Путин сказал во время встречи со студентами – участниками СВО в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, передает пресс-служба Кремля.

С соответствующей просьбой к главе государства обратился один из участников встречи Максим Чуданович.

«Что касается перевозки грузов по платным дорогам, то понятно, что платные дороги строятся за счет коммерческих кредитов, за счет средств компаний, которые этим занимаются, они должны как бы отбивать вложения. Тем не менее этот вопрос, касающийся перевозок волонтерских грузов, должен быть решен – они должны перевозиться бесплатно, я согласен. Надо делать аккуратно, надо принять соответствующее решение», – отметил Владимир Путин.