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Политика 23 мая 2023 11:07

Путин объединил два управления — по вопросам госслужбы и противодействия коррупции

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Президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании Управления по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Преобразовать Управление Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров и Управление Президента РФ по вопросам противодействия коррупции в Управление по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции», – сказано в тексте.

Еще одним указом глава государства назначил нового начальника структуры – им стал Максим Травников. Андрей Чоботов был освобожден от должности руководителя Управления по вопросам противодействия коррупции.

#Владимир Путин
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