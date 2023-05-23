Путин объединил два управления — по вопросам госслужбы и противодействия коррупции

Президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании Управления по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Преобразовать Управление Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров и Управление Президента РФ по вопросам противодействия коррупции в Управление по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции», – сказано в тексте.

Еще одним указом глава государства назначил нового начальника структуры – им стал Максим Травников. Андрей Чоботов был освобожден от должности руководителя Управления по вопросам противодействия коррупции.