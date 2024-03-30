Путин об ура-патриотах, дискуссия о расстрелах и «Аммоний 2.0»: обзор событий недели

Владимир Путин в городе Торжок Тверской области посетил Всероссийский историко-этнографический музей

Фото: kremlin.ru

«У меня чувство тревоги возникает»: Путин сделал ряд заявлений по национальному вопросу

Событие недели во внутриполитической жизни страны – первая региональная поездка Владимира Путина после президентских выборов. В этот раз он приехал в город Торжок Тверской области, где посетил Всероссийский историко-этнографический музей, 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны, встретился с военными, работниками культуры и напрямую пообщался с местными жителями.

Эта поездка была примечательна целым рядом заявлений, сделанных Президентом РФ. На встрече с военными он высказался по теме межнациональных отношений:

«Но мы при этом никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная. Мы всегда должны с уважением относиться к нашим братьям – представителям других конфессий: и мусульманам, и иудеям, ко всем. Мы говорим про четыре конфессии и называем их традиционными, но у нас достаточно богатое многообразие в духовной сфере».

Эти слова Путина особенно важны на фоне недавних событий в «Крокус Сити Холле». Здесь российский лидер предостерегает от попыток раскачать ксенофобию и негативное отношение к представителям других национальностей. Не секрет, что исполнителями теракта 22 марта стали представители таджикской национальности. Но мы знаем, что у террористов не бывает национальности, они служители чистого Зла. Попытки расколоть межнациональный и межконфессиональный мир в России грозят развалом страны. Путин прямо предупреждает:

«Мы должны очень бережно относиться к единству российского народа. Нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьезно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу. Думать о том, что у нас одна большая единая Родина».

Владимир Путин: «Мы всегда должны с уважением относиться к нашим братьям – представителям других конфессий: и мусульманам, и иудеям, ко всем» Фото: kremlin.ru

Особо глава государства предупредил тех, кто требует расправ над представителями титульных национальностей республик Центральной Азии:

«Когда я слушаю наших (такие люди везде есть, в любом обществе) ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия — это только для русских, то, знаете, у меня чувство тревоги возникает».

Имеющий уши, да услышит предупреждения Владимира Путина! Для Татарстана эти слова Президента звучат особенно актуально – наша республика является одной из самых многонациональных территорий России. В республике проживают представители 173 национальностей (а всего в России представлены более 190 этносов). Для нас межнациональный и межконфессиональный мир и согласие – не пустые слова, а одна из базовых скреп, важнейшая ценность. И в мир и дружбу между народами Татарстана не удалось внести раскол никому, хотя мы помним недавние многочисленные попытки, в том числе и террористического характера от радикальных исламистов.

В нашей республике беспощадно борются с любыми попытками внесения раскола по национальному и религиозному принципу. В этом мы солидарны с Президентом нашей страны, так что представители всех этносов и конфессий будут чувствовать себя в Татарстане спокойно и комфортно.

Раис Татарстана посетил с рабочим визитом Сурхандарьинскую область Республики Узбекистан Фото: rais.tatarstan.ru

Потенциал на миллиард: Раис Татарстана совершил рабочую поездку в Сурхандарьинскую область Узбекистана

На этой неделе Рустам Минниханов продолжил свою деятельность в рамках межрегиональной дипломатии, когда регионы стран устанавливают связи между собой напрямую. Раис Татарстана посетил с рабочим визитом Сурхандарьинскую область Республики Узбекистан. Основная цель визита – развитие экономических связей между нашими регионами. Глава РТ посетил также зону свободной торговли «Айритом», ряд местных производств, в том числе ковровое, а также по выращиванию зелени, овощей и фруктов. Состоялись и официальные встречи с хокимом (главой, – прим. Т-и) Сурхандарьинской области Улугбеком Косимовым.

Это не первый визит Минниханова в Узбекистан, и, как видится, отношения между нашей республикой и регионами Узбекистана ждет дальнейшее развитие. Так, например, совсем недавно, в ноябре прошлого года, представительная татарстанская делегация побывала в Республике Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана. В то же время делегации регионов Узбекистана совершают рабочие поездки в Татарстан. Сотрудничество в последнее время растет колоссальными темпами. Товарооборот Татарстана с Узбекистаном за 2022 год вырос на 50% и составил $290 млн. По итогам 2023 года он увеличился еще на 27%, до $370 млн.

Для Татарстана Узбекистан не только стратегический партнер, но и братская республика Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан активно сотрудничает с регионами Узбекистана. В этой стране, в частности, работают КАМАЗ, «Химград», ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер», «Эйдос», КФУ. Тем не менее есть и куда расти. Ранее Рустам Минниханов отмечал, что потенциал нашего сотрудничества огромен и товарооборот нужно вывести на объемы около $1 млрд.

Для Татарстана Узбекистан не только стратегический партнер, но и братская республика. У народов республик общие культурные, религиозные и языковые корни, что позволяет лучше понимать друг друга. В Узбекистане сегодня проживает около 300 тыс. татар, это самая многочисленная зарубежная татарская диаспора. Татарстан же стал домом для 14 с лишним тысяч граждан Узбекистана.

Так что взаимные рабочие поездки работают на укрепление связей между Узбекистаном и Татарстаном. Мы братья, и наша братская дружба должна только расширяться и крепнуть. Особенно в такое непростое с точки зрения геополитики время.

Смертная казнь в Российской Федерации по действующей Конституции 1993 года «была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и не могла применяться после 16 апреля 1997 года Фото: © «Татар-информ»

«Верните расстрелы!»: после трагедии в «Крокусе» в стране разгорелась дискуссия о возвращении смертной казни

В Госдуме на первом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пленарном заседании разгорелась дискуссия по поводу отмены моратория на смертную казнь. Впрочем, вопрос дебатируется не только в здании парламента, но и во всем российском обществе. Что было предсказуемо – такие бурные обсуждения часто вспыхивают после ужасных преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс.

В парламенте России три думские фракции (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») из пяти напомнили о том, что давно выступают за возвращение смертной казни. Особенно выделяется публичное высказывание руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева о том, что в нижней палате «глубоко проработают вопрос и вынесут решение, отвечающее запросу общества». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для возвращения смертной казни «не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда».

В духе своих нынешних чрезвычайно резких высказываний свое отношение к террористам выразил заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев:

«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех».

Смертная казнь в Российской Федерации по действующей Конституции 1993 года «была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и не могла применяться после 16 апреля 1997 года. То есть наказание в виде лишения жизни не должно ни назначаться, ни исполняться.

Вопрос о применении смертной казни окончательно был разъяснен Конституционным судом в 2009 году на основании Конституции РФ и международных договоров. Последняя казнь в России была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года – тогда был расстрелян серийный маньяк Сергей Головкин.

Сергей Марков: «Большинство общества выступает за возвращение смертной казни. А правительство должно выполнять волю народа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведущие российские политики и общественное мнение в большинстве своем поддерживают снятие моратория на смертную казнь. На первый план в общественной дискуссии стали выходить следующие аргументы в пользу такого решения, которые сформулировал известный российский политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале:

«Большинство общества выступает за возвращение смертной казни. А правительство должно выполнять волю народа. Смертная казнь за наиболее жестокие преступления, совершенные сознательно, рассматривается как важная справедливость по отношению к жертвам и к их родственникам. Часто за жестокие преступления потом отпускают людей после заключения. И это несправедливо, когда убийца потом гуляет на свободе и веселится. К смертной казни общество прибегает в те периоды, когда насилие уже достигло высокой степени. Смертная казнь вводится, чтобы остановить рост насилия, чтобы сбить волну убийств. Очевидно, что угроза смертной казни может остановить какого-то потенциального убийцу или террориста».

Но есть и другая позиция – против. Вот аргументы в пользу такой позиции:

Сейчас ни Госдума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда по вопросу о смертной казни, как отметил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас . Можно, конечно, попробовать перепрыгнуть и этот барьер, но возникают другие аргументы:

. Можно, конечно, попробовать перепрыгнуть и этот барьер, но возникают другие аргументы: Существует так называемый институт субъективного вменения. Приговор выносит судья, то есть человек. А человеку свойственно ошибаться, и он может допустить и допускает порой непоправимые ошибки. Могут ошибаться и следователи. И никто не застрахован от откровенных фабрикаций в уголовном деле. Достаточно вспомнить, как в СССР в 1978 году по делу маньяка Чикатило был расстрелян невиновный житель города Шахты Кравченко.

Смертная казнь неэффективна с точки зрения предотвращения преступлений. Она, вопреки расхожему мнению, не снижает криминализированность общества. Уровень преступности в Иране, где практикуется смертная казнь, такой же, как в скандинавских странах, где нет в принципе жестоких наказаний.

Наказание в виде пожизненного лишения свободы для многих преступников даже страшнее, чем смертная казнь. По сути, это равносильно гниению заживо за решеткой.

Ценность человеческой жизни в XXI веке абсолютна и для людей, и для государства. Принцип «око за око» возвратит нас в самые мрачные времена Средневековья.

В случае с терактами ответственность чаще всего несут исполнители, а не заказчики, что не решает самой проблемы терактов. Организаторы могут сидеть в Британии или Штатах, координаторы – в Киеве, но пока ни те, ни другие не наказаны «смертной казнью», пусть и неформальным образом, теракты будут продолжаться.

К слову, к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» смертную казнь в случае ее возвращения будет применить невозможно, поскольку уголовный закон обратной силы не имеет. Максимум, что грозит убийцам, – это пожизненное заключение. Справедливо это или нет, решать вам, уважаемые читатели. Решать всему российскому обществу. И лучше сделать это не в состоянии эмоционального возбуждения, а на холодную голову, очень тщательно взвесив все за и против.

На прошлой неделе участились попытки завербовать подростков через мессенджеры Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В поисках биодронов: в Татарстане эскалация попыток вербовки для исполнения терактов

На прошлой неделе участились попытки завербовать подростков через мессенджеры. Сообщения с предложением совершить теракт стали поступать и детям из Татарстана. Предлагают за деньги заминировать крупные объекты инфраструктуры, в случае отказа угрожают найти и наказать. Авторы таких посланий сразу признаются, что пишут с Украины. В качестве запугивающего фактора используют личные данные подростка: пишут, что знают, где он живет или где учится.

К слову, такие сообщения рассылаются всем возрастным группам населения, но дети и подростки перед ними особенно уязвимы. Вербовщики из-за рубежа применяют методы социальной инженерии, профессионально используя все чувствительные места детской и подростковой психики. Они ищут одиноких, предоставленных самим себе подростков, тех, у кого потеряны связи с семьей.

«Вообще вербовка происходит тогда, когда у человека есть определенная проблема: тяжелое финансовое положение или он находится в тяжелом психологическом состоянии. Через проблему его можно зацепить, так и происходит вербовка. Вербуют и взрослых, но вербовать ребенка гораздо легче. Потому что у ребенка нет четких установленных убеждений, определенных правил, внутренних ценностей. Он еще только формируется», – отмечает клинический психолог, кандидат психологических наук Марина Гаралева.

Марина Гаралева рассказывает, что бывают случаи, когда ребенок считает себя виноватым и никому не говорит о том, что происходит, замыкаясь в себе Фото: vk.com/marinadmitr

Профессиональные психологи-манипуляторы используют определенные фразы, речевые обороты, постановку вопросов, запугивание и шантаж. И бывает, что после такой промывки мозгов, такого психологического манипулирования люди становятся безвольными биодронами, готовыми даже на самые ужасные террористические акты. Понятно, что за всем этим стоят спецподразделения не только Украины, но и курирующие их ведущие западные спецслужбы, где накоплен очень богатый опыт ведения информационных и когнитивных войн.

Как бороться с этими вражескими атаками на наших детей? Чтобы ребенок не стал скрывать от родителей, что ему предлагают совершить преступление, с ним должны быть выстроены доверительные отношения, подчеркивает психолог.

«Когда тебя просят что-то сделать, отнести, передать – уже нужно задуматься. Я считаю, что тут должен быть четкий протокол действий, чтобы ребенок понимал, в какой момент он должен обратиться к родителю. Но когда ребенок запуган, он не может подойти к маме и папе. Важно, чтобы родители не начали его ругать, а разобрались в ситуации», – советует Гаралева.

А родителям, соответственно, в случае получения информации о попытках вербовки следует не оставлять все в семье, а обращаться в правоохранительные органы. Потому что утаивание информации о возможном теракте может подпадать под уголовную статью о пособничестве террористам. Это очень серьезно.

Кроме доверительных отношений между взрослыми и детьми в обществе необходимо проводить массовую разъяснительную работу о методах, формах и каналах распространения информационной обработки со стороны врагов России. Необходимо патриотическое воспитание среди молодежи, когда заложенные в подростка ценности не дадут ему вступить на путь предательства своей Родины. Все эти вышеперечисленные меры должны выполняться комплексно и систематически. Только так можно остановить вербовщиков, спасти многих детей и взрослых в России от превращения их в биодроны.

Самый важный и крупный одобренный проект – строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Менделеевском районе Татарстана Фото: © «Татар-информ»

«Аммоний-2»: войти в одну реку дважды

Событие недели в деловой жизни республики – Инвестиционный совет Татарстана под руководством Рустама Минниханова одобрил 10 инвестпроектов почти на четверть триллиона рублей. На новых производствах будет создано 20 тысяч рабочих мест. Проекты на сумму 230 млрд рублей будут реализованы в течение ближайших 5-7 лет, рассказала после заседания глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Самый важный и крупный одобренный проект – строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Менделеевском районе Татарстана. Запустить производство планируется в 2028 году. По сути, это завод «Аммоний-2». По словам директора по развитию АО «Аммоний» Александра Осипова, инвестиции в проект составят около 160 млрд рублей, среднегодовая выручка запущенного производства предполагается на уровне 60 млрд рублей, а количество новых рабочих мест – около 500. Понятно, что запуск такого завода предполагает существенные отчисления как в республиканский бюджет, так и в федеральный.

«Планируемая годовая мощность – это дополнительный аммиак в объеме 1,2 млн тонн, 1,75 млн тонн карбамида и около 30 тыс. тонн карбамид-формальдегидных смесей», – рассказал Осипов. Основная часть продукции пойдет на экспорт в дружественные страны, около 20% — на внутренние рынки с акцентом на агропромышленный рынок Татарстана.

Александр Осипов: «Планируемая годовая мощность – это дополнительный аммиак в объеме 1,2 млн тонн, 1,75 млн тонн карбамида и около 30 тыс. тонн карбамид-формальдегидных смесей» Фото: rais.tatarstan.ru

«Очень перспективный проект. Мы давно это обсуждали, и я считаю, что это стратегический проект для России. Нам нужно увеличивать газопотребление внутри страны. Все детально распишите. Это крупный инвестиционный проект, это крупный потребитель газа, электроэнергии, новые рабочие места. На особом контроле нужно держать этот вопрос», – прокомментировал Раис Татарстана.

Как видим, Рустам Минниханов особо отмечает стратегическое значение проекта для России. «Газпром» потерял рынки сбыта на Западе, а возможность транспортировки в восточном направлении ограничена имеющейся мощностью газопроводов. Поэтому любой крупный проект, увеличивающий газопотребление со стабильной оплатой внутри страны, работает на решение вышеупомянутой проблемы сбыта выпадающих объемов газа.

В начале ноября прошлого года ООО «Аммоний-2» (принадлежит АО «Аммоний») заключило с ООО «Газпром межрегионгаз» рамочное соглашение о поставке природного газа для комплекса по производству аммиака и карбамида «Аммоний 2.0» в Республике Татарстан. Основным сырьем для производства станет природный газ, потребность в нем составит до 1,3 млрд куб. м в год. Весь необходимый объем предоставит «Газпром межрегионгаз». Подписанное соглашение предполагает сотрудничество на 30 лет.

Сама по себе цифра 2 в названии проекта напоминает об уже реализованном подобном проекте – завод «Аммоний» официально запустили в 2015 году. Объем инвестиций в производство составил $1,4 млрд. К сожалению, из-за скачка валютных курсов произошло значительное удорожание строительства, и в 2019 году предприятие вошло в стадию банкротства.

Спасли компанию структуры бизнесмена Романа Троценко – предприятие вошло в группу «Азот». Сделка была одобрена наблюдательным советом ВЭБ.РФ и включала в себя реструктуризацию обязательств «Аммония», восстановление его платежеспособности и выход из процедуры банкротства. Кстати, мощности нового завода «Аммоний-2» вдвое превысят те, что есть сейчас.

В этот раз все будет иначе: у инвестора нового завода, группы «Азот», входящей в холдинг «Корпорация АЕОН» Троценко, есть поддержка со стороны как федеральных, так и татарстанских властей и значительный опыт в реализации подобных проектов. Так что в одну и ту же реку вполне возможно войти дважды.