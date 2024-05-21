Путин — об участниках СВО на руководящих должностях: Таких людей и нужно поднимать

Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции, преданные, ответственные и грамотные люди, должны продвигаться на руководящие должности. Сейчас с этой целью в стране реализуется проект «Время героев», однако это только первый шаг в данном направлении, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

«В Послании (Федеральному Собранию — прим. Т-и) вы сказали о том, что сейчас наступает эра новой элиты. Ваши слова о новой элите России — это действительно очень актуально. С первых же дней СВО определились настоящие лидеры, которые на сегодняшний день в Калмыкии уже занимают ряд руководящих должностей», — заявил глава региона.

В пример он привел ветерана боевых действий, участника специальной военной операции Чимида Джангаева. В настоящее время он руководит филиалом центра «Воин», является депутатом республиканского парламента и атаманом местного казачества. Как объяснил Хасиков, решение совмещать посты связано с ответственностью, энергичностью и грамотностью Джангаева.

«Правильно. Вот таких людей и нужно поднимать, — ответил на это Путин. — <...> Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу».