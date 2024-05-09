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Путин — об участниках СВО: Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием
Россия переживает сложный, рубежный период, ее судьба и будущее зависит от каждого из нас. Об этом на Параде Победы на Красной площади заявил Президент Владимир Путин.
Он отметил, что страна отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в условиях проведения специальной военной операции и граждане преклоняются перед стойкостью и мужеством бойцов, находящихся сегодня на линии боестолкновений.
«Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения — это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами — вся Россия», – подчеркнул Президент.
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