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Политика 9 мая 2024 10:59

Путин — об участниках СВО: Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием

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Россия переживает сложный, рубежный период, ее судьба и будущее зависит от каждого из нас. Об этом на Параде Победы на Красной площади заявил Президент Владимир Путин.

Он отметил, что страна отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в условиях проведения специальной военной операции и граждане преклоняются перед стойкостью и мужеством бойцов, находящихся сегодня на линии боестолкновений.

«Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения — это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами — вся Россия», – подчеркнул Президент.

#Владимир Путин #парад победы
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