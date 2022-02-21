Путин о Паралимпиаде в Пекине: Этому событию нет равных по своей вдохновляющей силе

Паралимпийским играм нет равных по своей вдохновляющей силе, позитиву и заряжающим эмоциям, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Каждый раз наблюдая за вашими выступлениями, узнавая ваши истории успеха, невозможно не поражаться, какую же волю, какой характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору, смысл своей жизни в спорте высших достижений», – сказал глава государства на онлайн-встрече с паралимпийскими спортсменами.

Он также поздравил новых членов российской сборной с первыми играми.

«Представить родную страну на таких соревнованиях – заветная вершина, мечта в спортивной карьере такого рода для любого атлета. Вы эту вершину взяли», – отметил Путин.

По словам Президента, для некоторых членов российской команды Паралимпиада в Пекине будет уже не первой, и это «вызывает огромное уважение».

«Несмотря на имеющиеся заслуги, вы не останавливаетесь на достигнутом, продолжаете тренироваться и брать новые и новые высоты. Это непрерывное стремление к совершенству – одно из главных качеств паралимпийцев», – подчеркнул российский лидер.

Он выразил уверенность в том, что предстоящие игры внесут вклад в «укрепление дружбы и взаимопонимания», а паралимпийцы не только подарят своим преданным болельщикам зрелищные выступления, но и принесут России новые рекорды.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.

78 комплектов медалей будут разыграны в таких видах спорта, как биатлон, горные лыжи, керлинг на колясках, лыжный спорт, сноубординг и следж-хоккей.